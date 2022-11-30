Держспецзв’язку посилює захищеність інформаційних ресурсів країни

30 ноября 2022, 17:15

Одним із напрямів такої роботи є виявлення вразливостей українських інформаційних ресурсів, попередження відповідальних та контроль про необхідність нейтралізувати знайдені «дірки» у кібербезпеці.

Від початку 2022 року фахівці Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ), що діє при Держспецзв’язку, провели 310 цільових сканувань вебресурсів у зоні .UA та GOV.UA. Сканування дали можливість виявити 1 784 вразливості на 310 ресурсах. Серед них вразливості з високим рівнем критичності становлять 16%, середній рівень критичності мають 63% вразливостей, 21% вразливостей - з низьким рівнем критичності.Опісля виявлення фахівці Держспецзв’язку проводили з власниками цих ресурсів бесіди та надали рекомендації щодо усунення недоліків.«Згодом ми перевіряємо, чи закрили власники ресурсів знайдені нами вразливості. У переважній більшості випадків маємо потрібний результат, – пояснює начальник ДЦКЗ Держспецзв’язку Валерій Бушков. – Якщо ж повторне сканування виявляє, що вразливість не усунено, ми знову контактуємо з адміністрацією ресурсу, з’ясовуємо причини, допомагаємо, консультуємо і вирішуємо проблему. Це постійна і системна робота, важливий елемент, що забезпечує стійкість України в її протистоянні кіберагресії».Держспецзв’язку наголошує на критичній необхідності того, що усі державні та приватні установи й організації постійно мають посилювати кіберзахист власних інформаційних ресурсів, систем та мереж, звертатися до фахівців у разі виникнення питань чи проблем та не ігнорувати викликів і загроз кібербезпеки.