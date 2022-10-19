Trellix Bug Report: нові вразливості та як від них захиститись

Передивитись безліч багів та вразливостей вересня 2022, відібрати найнебезпечніші та надати дієві рекомендації — зробити це самостійно дуже важко, тож фахівці Trellix підготували інформаційний звіт із кібербезпеки.
Trellix Bug Report — це підбірка з найгучніших вразливостей вересня, які можуть вплинути на роботу команд та окремих користувачів. В новому випуску експерти розповіли про:
1. CVE-2022-34721 + CVE-2022-34718: небезпеку для Windows IKE + TCP/IP. Зверніть увагу, якщо ви користуєтесь VPN чи IPv6;
2. CVE-2022-32917: небезпеку для MacOS, iOS і iPadOS. Для користувачів девайсів з екосистеми Apple;
3. CVE-2007-4559: небезпека для Python. 15-річний баг, який все ще успішно функціонує — буде цікаво Python-девелоперам та Python-користувачам.
Ви не тільки подивитесь небезпекам в обличчя, а й отримаєте корисні рекомендації щодо розвʼязання цих питань.
Читайте детальний звіт за посиланням - https://bit.ly/3SeNECn