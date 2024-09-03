Міноборони впроваджує нову технологію для захисту телефонів військовослужбовців

3 сентября 2024, 11:45

«Військові використовують особисті мобільні пристрої. І ми знайшли інноваційні рішення, як захистити їх. Для цього Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management. Вона забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет. Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків», – розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко.

Вона уточнила, що сьогодні їх 68 для військових потреб, і з них 14 розроблені суто під потреби війни.Подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових, додала Чорногоренко.