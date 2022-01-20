Об'єднана компанія McAfee Enterprise та FireEye отримала назву Trellix

20 января 2022, 12:15

Інвестиційна компанія Symphony Technology Group (STG) оголосила про запуск Trellix — нової компанії, яка забезпечуватиме розширене виявлення та реагування на загрози, фокусуючись на прискоренні технологічних інновацій за рахунок машинного навчання та автоматизації.

Компанія Trellix з'явилася в результаті раніше оголошеного об'єднання McAfee Enterprise та FireEye у жовтні 2021 року. «Ми дуже раді, що Trellix з'явився в портфоліо STG, – сказав Вільям Чізхолм, керуючий партнер STG. «Клієнти можуть очікувати, що платформа безпеки Trellix забезпечить найсміливіші інновації на ринку».«Сучасні організації прагнуть цифрової трансформації. Для забезпечення постійних інновацій, зростання та відмовостійкості потрібна міцна основа безпеки, — сказав Брайан Пальма, головний виконавчий директор Trellix. «Платформа Trellix захищає наших клієнтів, оскільки ми реалізуємо безпеку за допомогою автоматизації, машинного навчання, архітектури, що розширюється, та аналізу загроз».«У нову компанію Trellix ми принесемо всю свою 30-річну експертизу, передові рішення, дружні стосунки з партнерами та море оптимізму. Trellix створена для забезпечення адаптивної кібербезпеки, призначеної для захисту від сучасних загроз не тільки сьогоднішнього, а й завтрашнього дня. Я пишаюся тим, що використовуючи досвід McAfee Enterprise і FireEye представлятиму на ринку цілісну платформу інформаційної безпеки під новим брендом Trellix» – прокоментувала Айзада Кидирбекова – регіональний директор Trellix в Україні та країнах Кавказу.Екосистема Trellix XDR призначена для підвищення ефективності операцій із забезпечення безпеки, надаючи клієнтам можливість використовувати понад 600 власних та відкритих технологій безпеки. Надаючи аналітикам краще розуміння, більший контроль та вичерпний контекст загроз, вони, у свою чергу, можуть заощадити час та вжити рішучих заходів для усунення загроз.«XDR обіцяє значно підвищити ефективність безпеки, і виробники, які зможуть надати такий функціонал, будуть активно присутні на ринку», — сказав Френк Діксон, віце-президент програми Cybersecurity Products, IDC. «Однак для інтеграції контексту та отримання результатів потрібні великі ресурси та багато роботи. Завдяки комбінованому портфелю продуктів, що охоплює кінцеві точки, мережу, обмін повідомленнями, захист даних та хмарні послуги, Trellix пропонує вражаючий портфель мультитехнологій, який відповідає вимогам XDR».Очікується, що STG запустить портфоліо McAfee Enterprise Secure Service Edge (SSE) як окремий сестринський бізнес найближчим часом.