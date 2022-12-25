Trellix назвала потенційні кіберзагрози 2023 року

25 декабря 2022, 8:48

Trellix — компанія з кібербезпеки, яка забезпечує майбутнє розширеного виявлення та реагування (XDR).

Аналітичний центр компанії об’єднує сотні найкваліфікованіших у світі аналітиків і фахівців із безпеки, які збирають інформацію про загрози з розгалуженої мережі датчиків Trellix. Таким чином, у прогнозі зібрана найактуальніша інформація, яка допоможе користувачам побудувати надійний захист своєї інфраструктури.Традиційний щорічний прогноз заснований на передових дослідженнях експертів Trellix. Вони передбачають посилення активності хактивістів та зростання кількості програм-вимагачів. Крім того, через війну в Україні, під загрозою удару залишаються як українські компанії, так і компанії країн-союзників.