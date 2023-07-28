Кібербезпека на базі ШІ: рішення SentinelOne доступні більшій кількості клієнтів

28 июля 2023, 9:15

SentinelOne розширює свою присутність на ринку кібербезпеки завдяки побудові нових партнерських відносин. Відтепер ще більша кількість клієнтів зможе скористатися продуктами вендора, якому довіряють топові компанії світу.

Компанія BAKOTECH увійшла в список нових дистрибʼюторів SentinelOne. Це означає, що продуктами вендора зможуть скористатися партнери та клієнти BAKOTECH в Україні, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Туркменістані, Таджикистані, Молдові та Вірменії.

SentinelOne — компанія, яка займається розробкою автономної платформи кібербезпеки для розширеного виявлення та реагування (XDR). Технологія дозволяє вийти за межі кінцевої точки завдяки наскрізній корпоративній видимості, захисту та реагуванню на загрози. Так, SentinelOne впевнено заявляють, що вони не просто змінюють правила гри, а будують повністю новий стандарт для рішень безпеки. Ці амбіції підтверджуються нагородами від Gartner, MITRE Engenuity та Gartner Peer Insights.

Головний продукт вендора — комплексна платформа Singularity XDR, яка забезпечує пошук та виявлення загроз на кінцевих точках користувачів, у контейнерах, хмарних робочих середовищах та інших системах, а також реагування на знайдені загрози. Все це можливо завдяки штучному інтелекту в поєднанні з провідними в галузі технологіями EPP & EDR. Singularity XDR дає командам безпеки змогу переглядати дані, зібрані різними рішеннями безпеки з усіх платформ, включно з кінцевими точками, хмарними робочими середовищами, мережевими пристроями, електронною поштою, ідентифікаційними даними тощо, на єдиній інформаційній панелі.

Серед клієнтів SentinelOne — 3 компанії зі списку Fortune 10 та сотні компаній зі списку Global 2000. Комплексною платформою Singularity користуються такі гіганти як Aston Martin, Samsung, Autodesk, Shutterfly та інші.

«Ми раді оголосити про наше нове партнерство з BAKOTECH», — каже Кен Маркс, віцепрезидент із глобальних каналів SentinelOne. «Допомога в пошуку партнерів та їхня підтримка відкриває нові перспективи для розширення мережі торгових посередників SentinelOne. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого прискорення розвитку нашого каналу та раді зробити більше пропозицій SentinelOne доступними для наших клієнтів через партнерську екосистему.»

«‎Стати партнером одного із кращих виробників рішень із кібербезпеки — це завжди одночасно і виклик, і привід пишатися собою», — каже Євген Бадах, CEO в BAKOTECH.‎ «Для нас співпраця із SentinelOne означає велику відповідальність та амбітні завдання. А ще — можливість запропонувати нашим партнерам і клієнтам захист рівня світових гігантів. Сучасна картина кіберзагроз дуже динамічна, що потребує швидшого та розумнішого реагування. І рішення від SentinelOne успішно задовольняє цю потребу.»

Контекст. Дослідження лідерів безпеки у 2022 році показало, що середньостатистична команда безпеки зараз використовує 76 різних інструментів. Стрімке зростання кількості інструментів призводить до того, що команди безпеки витрачають більш ніж половину свого часу на створення звітів вручну, збираючи дані з кількох ізольованих інструментів. Рішення XDR пропонує значні переваги в ефективності роботи завдяки централізації всіх цих даних для формування цілісної картини вашого середовища. Отже, можна прогнозувати зростання популярності концепції XDR через її автоматизованість, гнучкість та машинне навчання.

Про SentinelOne

SentinelOne – новатор автономної кібербезпеки для запобігання, виявлення та реагування на кібератаки швидше та точніше, ніж будь-коли раніше. Платформа Singularity XDR захищає та розширює можливості провідних глобальних підприємств за допомогою видимості поверхонь атак в реальному часі, міжплатформної кореляції та реагування на основі ШІ. SentinelOne дозволяє користувачам отримати більше можливостей з меншою кількістю перепон.

Рішення SentinelOne для кібербезпеки передбачає запобігання загрозам, їх пошук, виявлення та реагування на них на основі штучного інтелекту на кінцевих точках, в контейнерах, хмарних робочих середовищах і пристроях Інтернету речей на одній автономній платформі XDR.

Про BAKOTECH

BAKOTECH — міжнародна компанія, яка займає передові позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Позиціонуючи себе як True Value-Added IT-дистриб'ютор, BAKOTECH надає професійну до- та постпродажну, маркетингову, технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.