Виявлено кібератаку на низку українських державних інформаційних ресурсів

24 февраля 2023, 12:45

23 лютого, виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади, внаслідок якої було модифіковано вміст кількох сторінок на цих ресурсах.

Наразі, в рамках Об’єднанної групи з реагування при НКЦК, фахівці СБУ, Держспецзв’язку та Національної поліції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту.На даний момент можна стверджувати, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено і вони працюють в штатному режимі.Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі.