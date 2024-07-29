Хакери імітують сайт UKR.NET для викрадення поштових акаунтів

29 июля 2024, 13:45

Про це повідомляє урядова команда реагування CERT-UA. Особливий інтерес для ворога становлять працівники державних органів, військовослужбовці, а також співробітники українських підприємств та організацій.

Зловмисники розповсюджують листи із вкладеннями у вигляді архівів, що містять HTML-файл. Відкривши файл, отримувач потрапляє на фішинговий сайт, вигляд якого імітує сторінку сервісу UKR.NET. Якщо ввести там свій логін та пароль, дані будуть надіслані зловмисникам, що призведе до компрометації акаунту.CERT-UA рекомендує такі кроки для захисту від атак:увімкніть двофакторну автентифікацію:уникайте використання публічних поштових сервісів зі службових комп’ютерів;налаштуйте фільтр для перенаправлення копій вхідних листів на корпоративну пошту для ретроспективного аналізу підозрілих листів.