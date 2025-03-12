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12 марта 2025, 15:15

Сервіс бронювання в Дії відновлено

Технічні роботи вже провели та вдосконалили взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій.


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