Number sharing для смартгодинників від lifecell: перші результати

22 августа 2025, 14:45

lifecell залишається єдиним мобільним оператором в Україні, який надав абонентам можливість користуватися одним номером і тарифом одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM.

Запущена наприкінці червня 2025 року технологія Number Sharing вже привернула увагу перших користувачів.

Лише за перші півтора місяці від запуску до послуги Number Sharing вже підключилось понад 1 200 користувачів. Приблизно 80% з них є власниками смартгодинників Apple Watch, однак водночас помітно зростає і частка підключень Samsung Galaxy Watch.

Запуск Number Sharing відбувся майже одночасно з розширенням офіційної лінійки пристроїв Apple в Україні. Якщо раніше технологію підтримували лише моделі Ultra та Ultra 2, то зараз вже доступні годинники Apple Watch Series 10. Це створює основу для подальшого зростання популярності сервісу.

Number Sharing перетворює смартгодинник на повноцінний автономний пристрій зв’язку: абоненти можуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, слухати музику, користуватися навігацією, стрімінговими сервісами та мобільним інтернетом навіть без смартфона поруч.

Вартість послуги становить 50 грн на 30 днів і списується з основного рахунку абонента. Впродовж перших шести місяців після першої активації користувачі щомісяця отримують бонус у вигляді додаткових обсягів послуг для користування в Україні: 1 ГБ інтернету 500 хвилин на всі номери в Україні на 30 днів.