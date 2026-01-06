Nestle відкликає дитяче харчування BEBA в Австрії та інших країнах

6 января 2026, 13:15

Компанія Nestle оголосила про масштабний глобальний відклик дитячих сумішей брендів BEBA та ALFAMINO після виявлення термостійкого токсину церуліду, який може утворюватися через бактерії Bacillus cereus.

У Австрії в рамках перевірок були виявлені дві заражені партії дитячого харчування, які вже було знято з продажу ще до публічного оголошення.Відкликані продукти (у т.ч. у Австрії):• BEBA expert HA PRE (термін до 12/2026)• BEBA supreme PRE (термін до 05/2027)(інші партії можуть бути також охоплені у різних країнах)Хоча виявлені концентрації токсину були дуже низькими і офіційно не становлять ризику для здоров’я, виробник та регулятори радять не використовувати ці продукти та повернути їх у магазин за повну компенсацію.