У столиці відкрили дитячий ігровий простір Iron Land

5 июня 2023, 12:15

У Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили дитячий простір Iron Land.



Як повідомляють представники вокзалу, на 700 кв. м розміщені:

спортивно-ігрова зона від JuniorS (баскет, настільний теніс, корнхол, велотренажери, бадмінтон — щоб очікування на рейс до Ворохти було максимально активним);

футбольний корнер від залізничного ФК «Локомотив»;

музей науки із залізничними експонатами від Малої Академії Наук;

мінімодель «Тарпана» з доступом до кабіни машиніста;

велика зелена ігрова зона для дітей від 3 до 16 років;

бібліотека та ігротека;

приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання;

зони для підзарядки смартфонів та продумані місця очікування для батьків.

Цей простір був створений ЮНІСЕФ та «Укрзалізниця». Він працює щоденно з 06:00 до 23:00, вхід безкоштовний.