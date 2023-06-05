У столиці відкрили дитячий ігровий простір Iron Land

У Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили дитячий простір Iron Land.
Як повідомляють представники вокзалу, на 700 кв. м розміщені:
спортивно-ігрова зона від JuniorS (баскет, настільний теніс, корнхол, велотренажери, бадмінтон — щоб очікування на рейс до Ворохти було максимально активним);
футбольний корнер від залізничного ФК «Локомотив»;
музей науки із залізничними експонатами від Малої Академії Наук;
мінімодель «Тарпана» з доступом до кабіни машиніста;
велика зелена ігрова зона для дітей від 3 до 16 років;
бібліотека та ігротека;
приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання;
зони для підзарядки смартфонів та продумані місця очікування для батьків.
Цей простір був створений ЮНІСЕФ та «Укрзалізниця». Він працює щоденно з 06:00 до 23:00, вхід безкоштовний.