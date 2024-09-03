У Молдові відкрили Український дім

3 сентября 2024, 12:15

Український Дім – це перший простір для українського суспільства, створений самою українською спільнотою – зазначив голова Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев.



Адреса: вул. Замфір Арборе, 6, м. Кишинів.