3 сентября 2024, 12:15

У Молдові відкрили Український дім

Український Дім – це перший простір для українського суспільства, створений самою українською спільнотою – зазначив голова Національного конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев.

Адреса: вул. Замфір Арборе, 6, м. Кишинів.


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