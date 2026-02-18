У Польщі намагалися пустити під укіс потяг із пальним для України

18 февраля 2026, 11:15

Громадянин Молдови ледь не спричинив масштабну катастрофу на залізниці. 25-річний чоловік, який попросився в кабіну електровоза, під час руху раптово активував аварійні гальма у трьох вагонах.

Це загрожувало сходженням з рейок ешелону з 37 цистернами палива, що прямував зі Щецина до України.Зловмисника оперативно знешкодили та заарештували. Під час обшуку в нього вилучили електронне обладнання, телефони та купу SIM-карт.Також з’ясувалося, що затриманий вільно володіє російською мовою. Поліція підозрює, що він був завербований іноземними спецслужбами для вчинення диверсії.