Чим вбудований холодильник кращий від стаціонарного

17 июня 2024, 11:25

Слідуючи сучасним трендам, вбудований холодильник купити прагне ледь не кожен господар. Чим він відрізняється від стаціонарного? Почнемо з дизайну. Вбудований холодильник проектується для інтеграції в кухонні меблі. Він встановлюється в спеціально підготовлену нішу чи шафу, з фасадом, що не відрізняється від інших. В результаті техніка стає абсолютно непомітною на загальному фоні. Стаціонарні ж холодильники завжди виглядають як окремі елементи інтер’єру. Вони мають власний корпус та різне кольорове виконання, й можуть бути розміщені в будь-якому місці на кухні.

Стаціонарні моделі доволі просто встановлюються, бо не потребують інтеграції в меблі. Достатньо обрати місце та підключити до мережі. Вони мають власний корпус і можуть бути розміщені в будь-якому куточку на кухні. Доступні в різних кольорах та стилях, але завжди залишаються видимим окремим елементом інтер'єру. Вбудовані ж моделі монтуються в середині ніші чи шафи. Вони потребують точного вимірювання й монтажу, що неможливий без допомоги професіонала. Для правильної роботи важливо враховувати вентиляційні зазори.

Може мати трохи меншу місткість, ніж звичайний, адже його необхідно розмістити в стандартній кухонній шафці. Втім, такі моделі дуже популярні, адже вони функціональні – мають різні зони свіжості та дозволяють встановлювати різні температурні режими. Зважаючи на особливості розміщення, техніка має спеціальні вимоги до вентиляції. Вентиляційні отвори повинні бути розташовані на передній панелі або внизу, щоб забезпечити теплообмін через нижню частину холодильника.

Вбудовані моделі мають цілком доступну ціну, але вона вища, ніж у стаціонарних, зважаючи на складність конструкції та особливості встановлення. Їх складніше замінити чи відремонтувати через інтеграцію в кухонні меблі. Доступ до компонентів може вимагати демонтажу частини кухонного гарнітуру.

Переваги вбудованого холодильника:

Вбудовані холодильники інтегруються в кухонні меблі, створюючи єдину композицію без швів та стиків, що особливо важливо для сучасних і мінімалістичних інтер'єрів.

Вони компактні й дозволяють оптимально використовувати простір, що доцільно для малих кухонь.

Оскільки холодильник вбудований в меблі, це знижує рівень шуму, що він видає.

Ще кілька особливостей стаціонарного холодильника

На українському ринку представлені різні моделі, та в переважній більшості вони місткі й мають великі розміри. Є варіанти side-by-side та з французькими дверима. Вони можуть мати більш просунуті функції, такі як вбудовані льодогенератори чи дозатори води.

Стаціонарний холодильник зазвичай має відкриті вентиляційні отвори ззаду або зверху. Це дозволяє йому ефективніше відводити тепло без обмежень, які існують у вбудованих моделях. Ремонтувати таку техніку теж значно легше, бо доступ до її запчастин більш відкритий. Більш того, цііна стаціонарних холодильників нижча, порівняно зі вбудованими аналогами.

Стаціонарні холодильники в більшості випадків мають великі розміри, що оптимально для великих сімей або тих, хто часто готує вдома. Вбудовані ж більш компактні, проте ті та інші моделі мають стабільний попит. Який холодильник вам подобається? Обирайте будь-який серед асортименту товарів інтернет-магазину Hotsale.