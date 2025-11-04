"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", - сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Revolut 31 декабря заблокирует счета россиянам и беларусам
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, - міністр оборони
- Технологии | Сегодня, 10:45
Пакистан получит первую китайскую подводную лодку в 2026 г.
- Технологии | Сегодня, 10:15
В Израиле изымают китайские автомобили из-за угрозы шпионажа
- Технологии | Сегодня, 9:45
Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по Украине
- Технологии | Сегодня, 9:15
Bloomberg: Британия передала Украине новую партию ракет Storm Shadow
- Технологии | Сегодня, 8:45
Дешевий китайський ударний дрон Feilong-300D
- Технологии | Сегодня, 8:15
"URS-680: китайський цілодобовий “антидрон” для критичної інфраструктури
- Технологии | Вчера, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны
Последние материалы
- Аналитика | Позавчера, 14:59
Дайджест найцікавішого за тиждень №13: передпродажі DELTA 3 Max та реліз ColorOS 16
- Обзоры | Позавчера, 12:45
EcoFlow RAPID Power Bank 25000мА*год (EF-RAPID25K140W-S-EU) – 170 Вт та "розумний" дисплей
- Фотогалереи | 29 октября, 23:37
У Львові готова перша в Україні школа надрукована на 3D-принтері
- Обзоры | 27 октября, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
- Аналитика | 27 октября, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
- Обзоры | 23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
- Обзоры | 21 октября, 22:12
HMD 2660 Flip – стильна розкладачка зі збалансованим функціоналом та 4G
- Аналитика | 20 октября, 17:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №11:інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025
- Аналитика | 12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
Популярные новости
- Технологии | 31 октября, 8:15
EcoFlow відкрила передпродажі на нову серію станцій DELTA 3 Max 5.00
- Гаджеты | 30 октября, 14:45
Razer Barracuda X Chroma - гарнитура для Nintendo Switch 2 5.00
- Технологии | Вчера, 17:45
США модернизируют давно заброшенную военно-морскую базу времен холодной войны 1.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Revolut 31 декабря заблокирует счета россиянам и беларусам 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:15
Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, - міністр оборони 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Пакистан получит первую китайскую подводную лодку в 2026 г. 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
В Израиле изымают китайские автомобили из-за угрозы шпионажа 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по Украине 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Bloomberg: Британия передала Украине новую партию ракет Storm Shadow 0.00