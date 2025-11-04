Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, - міністр оборони

4 ноября 2025, 11:15

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", - сказав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.