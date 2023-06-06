6 июня 2023, 8:45

Українських пілотів для навчання на F-16 надсилатимуть групами

«Одномоментно ми не можемо направити велику кількість. Потрібно воювати тут, але й треба вчитися там. Тому на такій ротаційній основі хвилями відправлятимуть».


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