Українських пілотів для навчання на F-16 надсилатимуть групами

«Одномоментно ми не можемо направити велику кількість. Потрібно воювати тут, але й треба вчитися там. Тому на такій ротаційній основі хвилями відправлятимуть».
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