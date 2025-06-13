Концепція "воювати мають усі" неефективна, — Білецький

13 июня 2025, 10:45

Наявної чисельності Сил оборони достатньо, щоб ефективно тримати оборону.

Проблема не в чисельності, а в підготовці та якості управління. Окрема проблема — адекватний розподіл мобілізованих відповідно до фаху. Айтівці мають працювати з технологіями, мотористи — лагодити техніку.Сьогодні це майже не враховується. І це призводить до неефективності в усіх підрозділах забезпечення — і тилового, і бойового."До неефективності в технічній розвідці, безпілотних системах, звʼязку. При тому люди є — з освітою, з досвідом, але вони потрапляють не туди. Якби відправляли по фаху, повірте, піхотинцю було б в десять разів легше, було б набагато менше втрат".