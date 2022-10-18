Як безпечно поєднати OT та IT-мережі?

18 октября 2022, 11:15

Часи ізольованості OT минули: мало просто тримати в нормі сталий виробничий процес, в сучасному світі хочеться дбати про видимість процесів, економічну ефективність, аналітику та облік. Для цих цілей створено багато IT-рішень, але їхня інтеграція з OT-мережами завжди спричиняла величезні ризики безпеки.

Як це вирішити?



Раніше для цього застосовували фаєрволи на периметрі мереж, але вони не дають належного рівня захисту. Наразі популярність набувають інші рішення — односпрямовані шлюзи, які забезпечують рух даних від OT до IT, при цьому не пропускаючи шкідливе ПЗ у зворотному напрямку.



Де дізнатися деталі?



Приєднуйтесь на вебінар від BAKOTECH "Роль Waterfall та NGFW у сучасній архітектурі OT", де спікери розберуть користь програмно-апаратних рішень Waterfall для розв'язання питань безпеки при інтеграції ІТ та OT та яка роль NGFW в даному процесі!



Дата : 26 жовтня



Час : 11:00 EEST



На вебінарі буде розглянуто:



1. Як IT пов'язане із сучасною OT-архітектурою?



2. Наскільки безпечно використовувати фаєрвол у сучасній OT-мережі?



3. Роль та завдання односпрямованого шлюзу Waterfall



4. Чи можуть Waterfall та Фаєрвол працювати в парі для захисту OT-інфраструктури?



Реєструйтесь за посиланням та отримайте інформацію про сучасні шляхи вирішення старих завдань: https://bit.ly/3exfbBj

— компанія із забезпечення безпеки OT, що виробляє сімейство односпрямованих шлюзів та продуктів, що забезпечують прозорість операцій у масштабах усього підприємства із впорядкованим контролем.Продукти Waterfall є еволюційною альтернативою міжмережевим екранам. Зростання списку клієнтів компанії складається з компаній державних інфраструктур, енергетики, видобутку, виробничих та інших підприємств.— міжнародна група компаній, яка займає провідні позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Позиціонуючи себе як True Value-Added IT-дистриб'ютор, BAKOTECH надає професійну до- та пост-продажну, маркетингову, технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.