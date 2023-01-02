Очільник ГУР Буданов спрогнозував, що чекає на Україну та РФ у 2023 році

2 января 2023, 10:15

У РФ лишилося ракет на 2 масованих удари по Україні — вони зменшують кількість, щоб тримати імітацію інтенсивності цих ракетних атак;



на одну ракетну атаку Росії потрібно працювати 1,5-2 місяці;

до березня у РФ буде критична ситуація з озброєнням;промисловість РФ не співставна з промисловістю радянського союзу, виробництво літаків стратегічної авіації відсутнє, це все старі літаки;військова ситуація в Бахмуті не катастрофічна, там катастрофа з самим містом та руйнуваннями, яких завдали росіяни;протести в Росії — це нереально, понад 70% росіян підтримують цю війну;мобілізація у РФ триває безперервно ще з березня 2022;з 5 січня у РФ готуються закрити кордони для виїзду росіянам віком до 55 років (з території рф та білорусі);наступний рік принесе Україні перемогу;перемога – це повернення у кордони 1991 року. Але це не стане "закінченням" усіх процесів.