Новий бездротовий геймпад ERGO GG04BT

31 октября 2024, 9:45

Новинка має стильний та ергономічний дизайн та відмінну функціональність: джойстик зручно тримати в руках, а завдяки оптимізованому розташуванню кнопок, шифтів та стіків ігровий процес стає набагато простішим.

Вібровідгук, який має 4 ступені інтенсивності, додає грі цікавості та реалістичності. Новинка сумісна з такими ігровими платформами, як PC, Android TV, Nintendo Switch, а також із смартфонами й планшетами Android та IOS, приєднуючись за допомогою інтерфейсів Bluetooth або USB Type-C. У поєднанні з сучасними смарт-ТВ ERGO даний контролер дає змогу максимально просто і зручно грати у віртуальні розваги, вбудовані в телевізор.

Модель має програмовані кнопки Turbo Buttons, яким можна задавати потрібні функції, що додатково підвищує універсальність пристрою. Крім того, вмикати та налаштовувати можна й підсвітку кнопок та стіків джойстика, застосовуючи її одразу в декількох режимах: «дихання» кольорів, одноколірний режим чи RGB-підсвічування.





Даний контролер виготовлено з термопластичного ударостійкого матеріалу, а вбудований акумулятор ємністю 600 мА/год забезпечує час автономної роботи до 8 годин поспіль. Заряджання відбувається за допомогою роз’єму USB Type-C.

