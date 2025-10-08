Де купувати та продавати вживані товари в Європі

8 октября 2025, 9:45

Хочеш продати непотрібні речі або знайти круті речі за менші гроші? У Європі культура “second hand” давно стала нормою — це вигідно, зручно і екологічно.

1. Vinted — найпопулярніший маркетплейс у Європі.

Тут продають одяг, взуття, аксесуари, косметику, декор. Зручний додаток, безпечні платежі, доставка по всьому ЄС.



2. eBay — класика.

Можна знайти все: від техніки до антикваріату. Підходить для більш цінних або колекційних речей.



3. Facebook Marketplace — швидкий варіант для місцевих угод.

Зручно домовлятися напряму, переглядати профілі покупців і продавців.



4. Wallapop (Іспанія), Leboncoin (Франція), Kleinanzeigen (Німеччина).

Це локальні сервіси, якими користуються мільйони європейців. Ідеальні, якщо хочеш продавати у своїй країні.



Додавай якісні фото, пиши чесний опис і не забувай перевіряти рейтинг покупця/продавця.