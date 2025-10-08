Де купувати та продавати вживані товари в Європі

Хочеш продати непотрібні речі або знайти круті речі за менші гроші? У Європі культура “second hand” давно стала нормою — це вигідно, зручно і екологічно.
1. Vinted — найпопулярніший маркетплейс у Європі.
Тут продають одяг, взуття, аксесуари, косметику, декор. Зручний додаток, безпечні платежі, доставка по всьому ЄС.
2. eBay — класика.
Можна знайти все: від техніки до антикваріату. Підходить для більш цінних або колекційних речей.
3. Facebook Marketplace — швидкий варіант для місцевих угод.
Зручно домовлятися напряму, переглядати профілі покупців і продавців.
4. Wallapop (Іспанія), Leboncoin (Франція), Kleinanzeigen (Німеччина).
Це локальні сервіси, якими користуються мільйони європейців. Ідеальні, якщо хочеш продавати у своїй країні.
Додавай якісні фото, пиши чесний опис і не забувай перевіряти рейтинг покупця/продавця.