4 застосунки, які допоможуть навести лад у фінансах

7 августа 2025, 10:45

Хочеш контролювати витрати, накопичити на поїздку чи просто не зливати гроші на дрібниці? Ці застосунки стануть у пригоді:

Spendee

Зручний інтерфейс, можна вести спільний бюджет з партнером або родиною. Підходить для щоденного контролю витрат.



Money Manager

Один із найпопулярніших застосунків. Візуалізація витрат у графіках, підкатегорії та нагадування про платежі.



YNAB (You Need A Budget)

Для тих, хто хоче серйозно планувати фінанси. Платний, але допомагає грамотно розподіляти доходи по цілях.



Monobank / Revolut

Банківські додатки з вбудованим трекінгом витрат і категоріями. Добре підходять для базового контролю та швидкого аналізу.