4 застосунки, які допоможуть навести лад у фінансах

Хочеш контролювати витрати, накопичити на поїздку чи просто не зливати гроші на дрібниці? Ці застосунки стануть у пригоді:
Spendee
Зручний інтерфейс, можна вести спільний бюджет з партнером або родиною. Підходить для щоденного контролю витрат.
Money Manager
Один із найпопулярніших застосунків. Візуалізація витрат у графіках, підкатегорії та нагадування про платежі.
YNAB (You Need A Budget)
Для тих, хто хоче серйозно планувати фінанси. Платний, але допомагає грамотно розподіляти доходи по цілях.
Monobank / Revolut
Банківські додатки з вбудованим трекінгом витрат і категоріями. Добре підходять для базового контролю та швидкого аналізу.