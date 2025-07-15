Корисні застосунки для подорожей Німеччиною

15 июля 2025, 16:45

Зберігайте цей список — стане в пригоді перед наступною мандрівкою.

Для піших маршрутів, велопрогулянок і трекінгу. Пропонує готові маршрути, працює офлайн, враховує рельєф і покриття доріг.

1. Komoot

Для піших маршрутів, велопрогулянок і трекінгу. Пропонує готові маршрути, працює офлайн, враховує рельєф і покриття доріг.

2. AllTrails

Глобальна база маршрутів — від легких прогулянок до гірських походів. Зручно фільтрувати за складністю, часом і відгуками.



3. MAPS.ME

Офлайн-карти з можливістю зберігати точки, маршрути та цікаві місця. Особливо корисно там, де немає зв’язку.



4. Rome2Rio

Детально показує, як дістатися з точки А в точку Б будь-яким транспортом — потягом, автобусом, літаком або навіть поромом.



5. Wanderlog

Зручний інструмент для планування мандрівок: будуйте маршрут, додавайте нотатки, збереження броней, доступ офлайн.



6. PackPoint

Розумний список речей у дорогу: враховує погоду, тривалість і тип поїздки. Допоможе не забути важливе.



7. Raisin

Карта винних барів і магазинів з натуральним або органічним вином у Європі. Корисно для тих, хто цінує якість і атмосферу.