22 октября 2024, 10:45

Перегляд TikTok-відео, коли вам нудно посилює нудьгу, а не полегшує її

Згідно з дослідженням перегляд короткого відео перед переходом до наступного, відомий як «цифрове переключення», насправді посилює нудьгу, а не зменшує її.


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