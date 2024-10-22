Перегляд TikTok-відео, коли вам нудно посилює нудьгу, а не полегшує її

Згідно з дослідженням перегляд короткого відео перед переходом до наступного, відомий як «цифрове переключення», насправді посилює нудьгу, а не зменшує її.
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