Відео про вакансії для отримання чудових нових працівників

31 мая 2022, 13:15

Справжня мета будь-якого оголошення про вакансію – представити роботу так, щоб претенденти подали заявку. Гарне відео на платформі C-Me про набір персоналу допомагає компанії покращити свій імідж. Використання візуального та динамічного відео опису роботи надає можливість претендентам реально оцінити привабливість майбутньої роботи.





Сьогодні все більше компаній та організацій використовують додаток C-Me для залучення найкращих талантів (додаток за цим посиланням: https://www.c-me.io/video-job-posts/). Адже цифрове відео оголошення – це дуже ефективний спосіб розповісти історію вашої компанії, кроки її становлення й напрацювання, філософію та перспективи.

Рекламні відео вакансії з’являються у пошукових системах і привертають увагу тих, хто шукає роботу, заохочуючи їх подавати заявки.

Формат відео найбільш доступний для поширення в соціальних мережах, адже блискуче відео про вашу компанію буде публікуватися багато разів, а ви не витрачатимете бюджет на рекламу.

В залежності від особливості галузі, відео про вакансії може потребувати професійного відео оператора. Проте на платформі C-Me спеціаліст з маркетингу чи кадрів без розширених специфічних навичок може легко зняти пристойне відео за допомогою смартфона.

Завдяки відео презентації бренду роботодавця тисячі потенційних нових працівників відкриють вас і зацікавляться можливостями роботи у вашій компанії. Молоді претенденти бажають відчувати зв’язок із робочим середовищем та своїми потенційними керівниками. Прагнуть приєднатися до компанії з хорошими можливостями для розвитку свого майбутнього, набуття досвіду та просування по кар’єрному шляху. Тож у відео з наймання співробітників можна представити технічного експерта, менеджера команди й навіть генерального директора.

Багато прогресивних компаній наймають найкращих кандидатів, перспективних випускників з кадрового резерву. Звернення до молодих талантів має бути частиною стратегії підбору персоналу. Нинішнє покоління виросло разом із сучасними гаджетами й звикло досліджувати візуальний контент у соціальних мережах. Щоб привернути увагу, доцільно використовувати сучасний формат у своїх комунікаціях, який молодь звикла бачити. Це може надзвичайно мотивувати молоді таланти й допомогти знайти чудових нових працівників.