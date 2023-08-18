Як влаштуватися на роботу в охороні?

18 августа 2023, 10:25

В наш час професія охоронця престижна, потрібна та ще й непогано оплачується. Тож не дивно, що серед молодих людей чимало охочих стати частиною відомої охоронної компанії в Києві, як, наприклад Ohholding. Але в той час, як деяким щастить швидко знайти омріяну роботу, в інших на пошуки йдуть місяці. І в більшості випадків причина в тому, що вони просто не знають, де шукати варіанти працевлаштування.

Насправді варіантів пошуку роботи для охоронців у столиці є декілька:

Через гугл-пошук – ввести в пошуковій стрічці "робота Київ охорона" , і система запропонує пропозиції від працедавців. Недолік методу в тому, що Google видає далеко не всі можливі варіанти, то найцікавіше можна і не побачити.

і система запропонує пропозиції від працедавців. Недолік методу в тому, що Google видає далеко не всі можливі варіанти, то найцікавіше можна і не побачити. Через спеціальні платформи з оголошеннями та вакансіями – на них зазвичай є багато пропозицій від різних компаній. Недолік способу – часто трапляються оголошення, які вже втратили актуальність.

Через знайомих – практично не потребує зусиль від претендента на роботу, але й вірогідність швидкого працевлаштування досить низька;

На сайті самої охоронної компанії – більшість великих охоронних фірм оголошення про актуальні вакансії публікують безпосередньо на своїх сайтах. Це один з найкращих варіантів. Він дозволяє не тратити час на перевірку пропозицій від фірм які претендента не надто й цікавлять, а дає шанс одразу влаштуватися в омріяну компанію.

Попри те, що останній метод пошуку роботи в охороні найбільш очевидний та найпростіший, чимало людей його свідомо ігнорують. Вважають, що влаштуватися на роботу у відомих охоронних компаніях, як от Ohholding, без знайомства неможливо. І дуже помиляються. Принаймні про Ohholding – точно. Саме зараз в компанії займаються пошуком працівників на різні посади.

Ohholding є однією з найбільших і найвідоміших охоронних холдингів в Україні. Фірма надає послуги за різними напрямками – від персональної охорони до нагляду за нерухомістю, перевезення вантажів, GPS-моніторингу. Зараз під захистом Ohholding перебуває майже 34,5 тис. об’єктів в різних регіонах України. І кількість клієнтів постійно зростає, тож не дивно, що виникає потреба і в розширенні персоналу.

До речі, крім професійних охоронців, компанія бере на роботу і фахівців інших спеціальностей. До прикладу, саме зараз в Ohholding є потреба в автослюсарях, швачках, операторах call-центру. А оскільки холдинг має свої представництва по всій Україні, то й вакансії відкриті в різних містах, не тільки в столиці. Зацікавили пропозиції? Всі подробиці є на сайті компанії.