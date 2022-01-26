Чому грати в онлайн казино на гривні вигідно?

26 января 2022, 16:53

Українці дедалі більше цікавляться онлайн гемблінгом. По-перше, це заняття обіцяє стати непоганою статтею доходу, а по-друге, це в принципі цікаво.

До того ж, нині це цілком законно. Таким чином, не дивує той факт, що онлайн платформи вводять до списку своїх платіжних систем гривні. Однак українці чомусь не поспішають скористатися такою можливістю, надаючи перевагу доларам, євро, а інколи і рублям.

Попри наявність офіційного дозволу від влади України на відвідування гемблінгових платформ, люди не надто охоче поповнюють баланс та виводять виграші у національній валюті. Певне, головною причиною є звичка. За десятки років стало нормою конвертувати суми і виводити на карту обхідними шляхами. Тож такий спосіб здається звичнішим та зручнішим.

Ще один привід — нестійкість гривні. Люди й так купують долари, аби бути більш впевненими у своєму майбутньому. А тут їх можна зберігати і на банківській карті, і на рахунку онлайн гаманців, та ще й використовувати у грі.

Остання причина полягає у комісії. На даний момент при офіційному виводі грошей через банк необхідно сплатити 13% виграшу. Хоча над цим питанням наразі ведеться робота, і найближчим часом воно може бути вирішене.

Для початку, це просто зручно. Цими грошима можна розраховуватись у звичайному чи інтернет магазині, легко знімати у банкоматі тощо. Та й сам гральний процес стає дедалі простішим. Наприклад, поповнити рахунок можна з карти Приватбанку чи через його додаток. При цьому не потрібна конвертація, а отже, користувач не втрачає гроші на різниці валют. Така ж сама ситуація з виводом виграшів.

До того ж, роблячи ставки у гривнях, українці отримують такі ж права, як і всі інші гравці. Вони, користуючись актуальними в своєму побуті коштами, поповнюють рахунок і забирають гроші, роблять ставки для прокручування барабанів та в будь-яких інших розвагах, отримують бонуси в гривневому еквіваленті, для них окремо розраховані ліміти, беруть участь у різноманітних акціях та турнірах. Тому грати в казино на гривні це зручно та вигідно для всіх шанувальників гемблінгу.

Насправді, ця проблема має дуже просте рішення. Кращим помічником у пошуку казино є рейтинги з відповідною тематикою. Достатньо ввести запит у пошукове вікно браузера, і з'явиться багато ресурсів із рейтингами. Звісно, позиції дещо відрізняються, адже загалом експерти мають різні пріоритети. Проте, найкращі оператори обов’язково потрапляють хоча б до ТОП 10 на всіх сайтах.

Крім того, що майданчикам надається оцінка за думкою експертів та дійсних користувачів, до них додають описи. Перейшовши за цим посиланням, можна побачити основні показники і дані, прочитати цікаву інформацію щодо історії створення, репутації засновників та конфліктних ситуацій. Загалом, цього достатньо, щоби скласти цілісне враження про оператора і зробити вибір.