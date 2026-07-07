У яких містах Європи найдорожче орендувати житло?

За даними Євростату, витрати на житло (разом із комунальними послугами) є найбільшою статтею сімейного бюджету європейців — у середньому 23,6% усіх споживчих витрат домогосподарств.
Найдорожче орендувати двокімнатне немебльоване житло у:
Женева — €3 350/місяць
Лондон — €3 050
Стокгольм — €2 650
Дублін — €2 650
Осло — €2 550
Париж — €2 500
Копенгаген — €2 300
Люксембург — €2 250
Амстердам — €2 150
Гельсінкі — €2 050
Експерти пояснюють такі ціни високим попитом на житло, обмеженою пропозицією та високим рівнем доходів населення.