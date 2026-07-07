У яких містах Європи найдорожче орендувати житло?

7 июля 2026, 9:45

За даними Євростату, витрати на житло (разом із комунальними послугами) є найбільшою статтею сімейного бюджету європейців — у середньому 23,6% усіх споживчих витрат домогосподарств.

Найдорожче орендувати двокімнатне немебльоване житло у:

Женева — €3 350/місяць

Лондон — €3 050

Стокгольм — €2 650

Дублін — €2 650

Осло — €2 550

Париж — €2 500

Копенгаген — €2 300

Люксембург — €2 250

Амстердам — €2 150

Гельсінкі — €2 050



Експерти пояснюють такі ціни високим попитом на житло, обмеженою пропозицією та високим рівнем доходів населення.