Після рекордної спеки Франції загрожує посуха, попри дощову зиму

7 июля 2026, 8:45

Франція стикається з ризиком масштабної посухи після кількох хвиль аномальної спеки.

Попри те, що минула зима була дощовою, високі температури та майже повна відсутність опадів швидко виснажують запаси води.

У багатьох регіонах уже запроваджують обмеження на використання води.Водосховища та річки міліють значно раніше, ніж зазвичай.Фермери попереджають про ризики для врожаю, а влада готується до ще однієї хвилі спеки найближчими днями.Експерти зазначають, що через зміну клімату Франція дедалі частіше стикається зі сценарієм, коли навіть волога зима вже не гарантує достатніх запасів води на літо.