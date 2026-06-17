Вступ України до Євросоюзу до 2030 року є реалістичним

Про це повідомила представниця Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова.
За її словами, попри масштабну роботу з узгодження українського законодавства з нормами ЄС, Україна до переговорів готова.
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