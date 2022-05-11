Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських операторів

11 мая 2022, 11:45

Агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й за допомогою кібератак.

У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками.Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу.Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.