Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських операторів

Агресор продовжує атакувати українську інфраструктуру не тільки снарядами та ракетами, а й за допомогою кібератак.
У День перемоги над фашизмом ворожі хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.
Росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет. Ховатися немає сенсу – весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками.
Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернет. Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу.
Імовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації, посіяти панічні настрої.
Наразі фахівці вживають усіх заходів для зменшення впливу ворожої DDoS-атаки.