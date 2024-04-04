RETN запускає новий захист від DDoS-атак в Україні

4 апреля 2024, 11:45

Компанія RETN, провідний незалежний постачальник глобальних мережевих послуг, запускає нову платформу мережевого захисту від DDoS-атак. Рішення дозволить корпоративним клієнтам і провайдерам зв’язку мати доступ до збільшених на 5000% потужностей фільтрації шкідливого трафіку.





За останні два роки кількість DDoS-атак в Україні збільшилась майже в 6 разів. Атакуючи з кількох джерел, хакери ініціювали DDoS-атаки на сайти державних органів, банківських установ, телеком-операторів, компаній енергетичного сектору та медіа. Мета хакерів – позбавити громадян доступу до важливих послуг, сервісів, інформації, чи завдати економічних збитків організаціям.

Нове рішення RETN надає можливість швидко та ефективно протидіяти DDoS атакам на рівні мережі. За допомогою технологій машинного навчання та штучного інтелекту, платформа може автоматично виявляти та ліквідувати загрози, а також блокувати атаки та шкідливий трафік до того, як він дістанеться до мережі або онлайн-додатків.

В рамках нової платформи RETN відкрила центр операційної безпеки (SOC), що працює 24/7. А з персональними налаштуваннями клієнтського порталу є можливість відслідковувати та контролювати роботу кібербезпекової платформи в реальному часі.



Платформа захищає:

Від обʼємних атак. Оскільки платформа перенаправляє перевантажений трафік від цільової мережі та фільтрує злоякісні атаки, користувачі цієї технології зможуть забезпечувати стабільний і неперервний зв’язок.

Від атак на протоколи. Платформа виявляє та усуває шкідливі патерни трафіку, такі як SYN-flood та TCP-flood, захищаючи мережу від перевантаження

Від різноманітних цільових атак на додатки. За допомогою вбудованих хмарних рішень, платформа захищає трафік від різних типів загроз, а не лише від ботів чи інʼєкційних атак.

Від атак на вебсайти, додатки та API. Пропонуючи багаторівневий захист L3/4 та L7, платформа запобігає більш масштабним загрозам. При цьому дотримується 10 найпоширеніших вразливостей OWASP.

Від атак на DNS. Завдяки розвиненій резервній інфраструктурі DNS, захист працює проти DNS-спуфінгу, пошкодження кешу тощо.

"У звʼязку зі зростанням та ускладненням кіберзагроз, нова платформа мережевого захисту робить значний крок уперед у питаннях цифрової безпеки підприємств у всьому світі. Захист від DDoS сьогодні є абсолютно необхідним, тож має бути запровадженим на всіх підприємствах і в усіх мережах. Ми раді розпочати впроваджувати рішення з кібербезпеки, яке перевершує інші в питаннях миттєвого виявлення атак, сповіщення користувачів і оперативної відповіді на них", – коментує Тоні О’Саліван (Tony O’Sullivan), СЕО RETN.



"Завдяки новій мережевій платформі захисту, якість цифрової безпеки від великих українських підприємств до молодих стартапів, а також телеком-операторів національного і регіональних рівнів зможе піднятись на кращий рівень. Тому це стане важливим кроком у забезпеченні стабільності та безперебійності роботи, надійності збереження даних цих компаній, що є вкрай важливим в сучасних умовах", – зазначає виконавчий директор RETN України та Чорноморського регіону Олена Луценко.

Новою платформою можуть скористатися бізнеси, постачальники контенту та оператори зв’язку, які підключені до IP-транзиту чи користуються виділеним доступом до інтернету (DIA).