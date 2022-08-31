Київстар забезпечує захищений доступ до Інтернету та захист від DDoS-атак

31 августа 2022, 11:45

Київстар забезпечує надійний та захищений доступ до мережі Інтернет своїм клієнтам.

А відтепер найбільший національний телеком оператор має відповідну атестацію для надання послуги «захист від DDoS-атак» клієнтам В2G сектору.

Телеком-оператор модернізував інфраструктуру мережі, що підвищило показники продуктивності, пропускної спроможності, відмовостійкості та вдосконалив КСЗІ ІТС-ЗВІД (комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи захищеного вузла доступу до мережі Інтернет), надійність якої підтверджена державною експертизою та отриманим Атестатом відповідності КСЗІ ІТС-ЗВІД, що затверджений Адміністрацією Держспецзв’язку України. Атестат відповідності засвідчує, що інфраструктура мережі є захищеною від несанкціонованого доступу і відповідає високим стандартам мережевої безпеки та вимогам нормативних документів із ТЗІ.

«Працюємо заради Перемоги. Адже дотримуватися вимог із захисту інформації, надаючи надійні послуги державним органам у воєнний час, – це дуже важлива задача, – говорить директор з кібербезпеки Київстар Юрій Прокопенко. – Підтвердження Атестату відповідності свідчить про те, що Київстар традиційно дотримується високих стандартів безпеки мережевої інфраструктури. Та ми не стоїмо на місці. У 2021 році ми впровадили в Київстар та запропонували бізнес-клієнтами сервіс комплексного захисту від DDoS-атак (сервіс AntiDDoS). Отриманий Атестат дає можливість надавати послуги сервісу і клієнтам В2G».

Сервіс AntiDDoS від Київстар – багаторівневий захист від спрямованого шкідливого трафіку, ефективність якого перевірено на власних IT-системах та мережі оператора. В основі сервісу – рішення FortiDDoS від розробника Fortinet.

Київстар приділяє особливу увагу захисту інформації абонентів і безпеці мережі. Як важливий інфраструктурний об'єкт, оператор інтегрований з платформою MISP-UA. Це державна інформаційна система, яка забезпечує оповіщення користувачів про кіберінциденти в Україні та світі; вона збирає та аналізує інформацію і допомагає ділитися практичним досвідом для протидії несанкціонованим втручанням та кібератакам.