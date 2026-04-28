Meta уклала першу у світі угоду на постачання електроенергії з космосу, — WSJ

28 апреля 2026, 15:15

Компанія купуватиме енергію у стартапу Overview Energy для цілодобового живлення інфраструктури штучного інтелекту. Обсяг потужностей за контрактом — до 1 ГВт.

Супутники збиратимуть сонячну енергію на орбіті та безперервно передаватимуть її на Землю у вигляді безпечного інфрачервоного випромінювання, де наземні станції перетворюватимуть його на електрику.Головна перевага — генерація 24/7 незалежно від погодних умов чи часу доби.Тестова демонстрація технології в космосі запланована на 2028 рік, а повноцінний комерційний запуск — на 2030-й.