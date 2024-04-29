Україна готова до переговорів про вступ до ЄС, – посол Матернова

29 апреля 2024, 8:15

"Політичний сигнал було надіслано ще в грудні минулого року. Україна знаходиться на правильному шляху, вона готова до переговорів. Проте, це не означає, що не залишилося реформ, які потрібно продовжувати. Очевидно, що вони потрібні, але їх можна буде продовжувати протягом переговорів про вступ. Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", – каже пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Вона наголосила, що основним фактором, який впливає на будь-яку стадію процесу вступу до ЄС, є необхідність одностайності серед країн-членів. Це було передбачено договорами, якими був заснований Євросоюз.