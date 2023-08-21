Цієї зими енергетика буде захищена краще, ніж минулого року, — Данилов

21 августа 2023, 14:15

«Це непроста робота, адже в нас велика територія, і захистити все фізичними захисними спорудами вкрай складно. Що стосується ППО, то з ранку до вечора займаємося цим питанням для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження саме протиповітряної оборони. Ми не можемо зараз сказати, що можемо захистити все, але з усім тим, все буде набагато краще, ніж це було минулого року», – зазначив він.