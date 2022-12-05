5 декабря 2022, 13:15

США представили новий ядерний бомбардувальник-"невидимку"

Навіть системам ППО останнього покоління буде вкрай важко виявити B-21 Raider – "невидимку" з трикутним крилом.

Це перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років.


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