США представили новий ядерний бомбардувальник-"невидимку"

Навіть системам ППО останнього покоління буде вкрай важко виявити B-21 Raider – "невидимку" з трикутним крилом.
Це перший новий американський бомбардувальник за понад 30 років.
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