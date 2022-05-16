Тролейбуси у Чернігові почнуть працювати наприкінці травня

16 мая 2022, 13:15

Чернігівські тролейбуси вийдуть на вулиці міста наприкінці травня. Щоправда, у тестовому режимі, для того, щоб виявити пошкодження контактної мережі, які ще потрібно усунути.

У тролейбусному управлінні працюють над її відновленням. Саме вона найбільше постраждала внаслідок активних бойових дій.Працівники тролейбусного управління намагаються усунути якомога більше пошкоджень. Однак силами двох бригад у стислі терміни це зробити вкрай складно. Руслан Ємець каже, вже є попередні домовленості із фахівцями із інших міст. Вони допоможуть, коли у чернігівців будуть усі необхідні матеріали. А їх близько 40 найменувань.Через атаки ворога 5 барвінків потребують заміни вікон. Така ж проблема ще у двох тролейбусів старого зразка. Усунути ці пошкодження – не проблема. Уже ведуться перемовини із виробником. Транспорт готовий вийти на маршрути, питання у водіях, адже їх не вистачало і до початку повномасштабного вторгнення.За словами Руслана Ємця, тролейбусні маршрути будуть змінені, однак сполучення найбільших районів із центром міста та вокзалом забезпечать.