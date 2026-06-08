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8 июня 2026, 8:15

Угорщина розблокувала €6,6 млрд військової допомоги для України, — ЗМІ

Як повідомляє угорське видання Népszava, Будапешт два роки гальмував це рішення, однак перешкоду вдалося усунути.


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