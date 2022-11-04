Як перервати шляхи атаки та усунути вразливості в Active Directory?

4 ноября 2022, 11:45

Часом компанії ігнорують необхідність захищати AD, не бачачи в цьому гострої потреби.

А тим часом за більшістю проведених атак стоїть злам за допомогою Active Directory, який дозволяє зловмиснику підвищити привілеї та полегшити переміщення мережею.

Компанія BAKOTECH разом із партнером Crayon проводить вебінар, щоб детальніше обговорити захист AD за допомогою сучасних інструментів.: 16 листопада: 11:00 EET: онлайнВебінар— це розбір, демонстрація та обговорення захисту Active Directory (AD).Ми обговоримо проблематику AD та шляхи її розвʼязання за допомогою рішення Tenable.ad.1. Еволюція інфраструктури, або чому Active Directory не в фокусі?2. Tenable.ad як «адвайзор» у конфігуруванні та захисті Active Directory.3. Єдиний інструмент проактивних дій для системного адміністратора та аналітика з кібербезпеки.В кінці вебінару всі учасники матимуть змогу поставити запитання спікерам. Найактивніші учасники візьмуть участь у розіграші призів.BAKOTECH — міжнародна компанія, яка займає передові позиції у сфері фокусної Value Added IT-дистрибуції та постачає рішення провідних світових IT-виробників. Позиціонуючи себе як True Value-Added IT-дистриб'ютор, BAKOTECH надає професійну до- та пост-продажну, маркетингову, технічну підтримку для партнерів та кінцевих замовників.Crayon – провідна IT-консалтингова компанія у сфері цифровізації бізнесу, заснована в 2002 році в Осло (Норвегія), нараховує близько 3 300 працівників по всьому світу в більш ніж 50 офісах. Crayon є стратегічним партнером світових виробників програмного забезпечення та надає своїм клієнтам хмарні сервіси, які найкраще вирішують їхні бізнес-завдання.