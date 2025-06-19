ГлавнаяНовости
19 июня 2025, 17:45

Почему бывает выгодно продать аккаунт Google Ads?

Продать аккаунт Google Ads бывает выгодно, если вы перестаете им пользоваться, но он имеет хорошую историю платежей, долгий срок существования и минимум ограничений. Такие аккаунты могут казаться очень привлекательными для потенциальных покупателей, желающих быстро запустить рекламные кампании и воспользоваться высоким трастом аккаунта в глазах Google. С точки зрения продавца, это действительно способ получить дополнительный доход от невостребованного актива.


Необходимо сразу отметить, что продажа аккаунтов Google Ads запрещена пользовательским соглашением Google. Это может привести к серьезным последствиям, таким как блокировка аккаунта (как продавца, так и покупателя), а также потенциальная юридическая ответственность.

Почему это кажется выгодным (с точки зрения продавца и покупателя):

  • Высокий траст. Аккаунты с хорошей историей трат и активными кампаниями действительно могут быстрее проходить модерацию, так как Google "доверяет" им больше.

  • Долгий срок существования. Чем старше аккаунт и чем дольше он использовался без нарушений, тем выше его "траст" в глазах системы, что может восприниматься как ценность.

  • Минимум ограничений. Аккаунты, которые никогда не были заблокированы или оштрафованы, кажутся безопасным выбором для запуска рекламы, что снижает риск быстрых санкций.

  • Быстрый старт. Покупка готового аккаунта позволяет избежать начального "прогрева" и потенциальных задержек, связанных с созданием нового аккаунта и прохождением модерации первых кампаний.

  • Дополнительный доход для продавца. Продажа неиспользуемого аккаунта может стать источником дохода вместо того, чтобы он просто "висел" без дела.

 

Какие риски это несет для обеих сторон:   

1. Google активно отслеживает подобные операции. При выявлении факта продажи или покупки аккаунт (как новый, так и старый) почти наверняка будет заблокирован. При этом восстановить его будет практически невозможно.

2. Покупатель рискует потерять деньги, потраченные на покупку аккаунта, а также любые средства, зачисленные на него для рекламных кампаний, если аккаунт будет заблокирован.

3. Google использует сложные алгоритмы для отслеживания связей между аккаунтами. Если ваш новый аккаунт будет связан с уже заблокированным, есть риск, что и ваш новый аккаунт тоже будет заблокирован.

4. В некоторых случаях, особенно при многократных нарушениях или мошеннических действиях, могут возникнуть и юридические последствия.

Так что в случае продажи аккаунта Google Ads необходимо взвесить все за и против.


Оцените новость:
  • 0 оценок