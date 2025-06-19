Почему бывает выгодно продать аккаунт Google Ads?

19 июня 2025, 17:45

Продать аккаунт Google Ads бывает выгодно, если вы перестаете им пользоваться, но он имеет хорошую историю платежей, долгий срок существования и минимум ограничений. Такие аккаунты могут казаться очень привлекательными для потенциальных покупателей, желающих быстро запустить рекламные кампании и воспользоваться высоким трастом аккаунта в глазах Google. С точки зрения продавца, это действительно способ получить дополнительный доход от невостребованного актива.

Необходимо сразу отметить, что продажа аккаунтов Google Ads запрещена пользовательским соглашением Google. Это может привести к серьезным последствиям, таким как блокировка аккаунта (как продавца, так и покупателя), а также потенциальная юридическая ответственность.

Высокий траст. Аккаунты с хорошей историей трат и активными кампаниями действительно могут быстрее проходить модерацию, так как Google "доверяет" им больше.

Долгий срок существования. Чем старше аккаунт и чем дольше он использовался без нарушений, тем выше его "траст" в глазах системы, что может восприниматься как ценность.

Минимум ограничений. Аккаунты, которые никогда не были заблокированы или оштрафованы, кажутся безопасным выбором для запуска рекламы, что снижает риск быстрых санкций.

Быстрый старт. Покупка готового аккаунта позволяет избежать начального "прогрева" и потенциальных задержек, связанных с созданием нового аккаунта и прохождением модерации первых кампаний.

Дополнительный доход для продавца. Продажа неиспользуемого аккаунта может стать источником дохода вместо того, чтобы он просто "висел" без дела.

Почему это кажется выгодным (с точки зрения продавца и покупателя):

Какие риски это несет для обеих сторон:

1. Google активно отслеживает подобные операции. При выявлении факта продажи или покупки аккаунт (как новый, так и старый) почти наверняка будет заблокирован. При этом восстановить его будет практически невозможно.

2. Покупатель рискует потерять деньги, потраченные на покупку аккаунта, а также любые средства, зачисленные на него для рекламных кампаний, если аккаунт будет заблокирован.

3. Google использует сложные алгоритмы для отслеживания связей между аккаунтами. Если ваш новый аккаунт будет связан с уже заблокированным, есть риск, что и ваш новый аккаунт тоже будет заблокирован.

4. В некоторых случаях, особенно при многократных нарушениях или мошеннических действиях, могут возникнуть и юридические последствия.

Так что в случае продажи аккаунта Google Ads необходимо взвесить все за и против.