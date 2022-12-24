Проактивний захист:як підготуватися до ймовірних загроз і мінімізуватинаслідки

Часто факт кібератаки проявляється лише після заподіяння збитків. У такому разі потрібно багато часу на те, щоб вивчити атаку та усунути її наслідки.
Проте цілком реально попереджати кіберзагрози, замість того щоб відновлювати вашу IT-інфраструктуру та репутацію після атак. У цьому вам допоможе проактивний підхід до захисту.
Такий підхід дозволяє дізнаватися про ймовірні атаки та вживати запобіжні заходи, що значно зменшує витрати ресурсів. Але як його застосувати?
Trellix Insights — єдине у своєму роді рішення, яке забезпечує проактивний підхід завдяки аналітиці в режимі реального часу, прогнозує, як загроза може торкнутися вашої компанії, та дає рекомендації, як підвищити захист.
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