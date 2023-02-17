17 февраля 2023, 11:15

Google очікує, що Москва посилить кібератаки на Україну та партнерів по НАТО - Bloomberg із посиланням на звіт Google.

У звіті, опублікованому в четвер напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, Група аналізу загроз Google заявила, що підтримувані російським урядом кібезловмисники збільшили кількість спроб зламу українських користувачів минулого року на 250% порівняно з 2020 роком.Компанія використовувала 2020 рік як базовий, оскільки напередодні війни спостерігалося збільшення кількості атак.Згідно зі звітом, минулого року країни НАТО зазнали 300% зростання російських фішингових кампаній порівняно з 2020 роком. У 2022 році кампанія Pushcha, яка походить з Білорусі, була націлена на Польщу і Литву, а російська кампанія Coldriver - на європейських військових, йдеться у звіті.