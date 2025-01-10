Відновлено роботу Єдиного державного реєстру після кібератаки

10 января 2025, 15:45

9 січня 2025 року було поновлено функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), що зазнав масштабної кібератаки з боку РФ.

Від сьогодні поновлюється електронна інформаційна взаємодія з державними органами, зокрема з Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.Також на порталі ЄДР будуть відновлені низка онлайн-послуг через застосунок «Дія», серед яких:безкоштовний пошук інформації у реєстрі;формування витягів;отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу;доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.