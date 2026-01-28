У Польщі хочуть збудувати власний аналог Пентагону

У країні знову заговорили про створення єдиного військового комплексу. Ідею підтримують і опозиція, і керівництво Міноборони.
Зараз структури відомства розкидані по всій Варшаві, що ускладнює роботу.
🏛 Проєкт "Головна квартира"
Партія PiS запропонувала об'єднати в одному місці:
• Міністерство оборони та Генштаб.
• Розвідку, контррозвідку та супутникові служби.
• Бомбосховища та підземний шпиталь.
Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтримав ініціативу, заявивши, що настав час переходити від розмов до дій.
Як можливу локацію розглядають район Окенце, проте реалізацію може загальмувати невирішене питання із землею.