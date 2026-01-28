У Польщі хочуть збудувати власний аналог Пентагону

28 января 2026, 10:45

У країні знову заговорили про створення єдиного військового комплексу. Ідею підтримують і опозиція, і керівництво Міноборони.

Зараз структури відомства розкидані по всій Варшаві, що ускладнює роботу.🏛 Проєкт "Головна квартира"Партія PiS запропонувала об'єднати в одному місці:• Міністерство оборони та Генштаб.• Розвідку, контррозвідку та супутникові служби.• Бомбосховища та підземний шпиталь.Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш підтримав ініціативу, заявивши, що настав час переходити від розмов до дій.Як можливу локацію розглядають район Окенце, проте реалізацію може загальмувати невирішене питання із землею.