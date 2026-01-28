ЄС запускає власну систему супутникового зв'язку

Європейський Союз дав старт програмі Govsatcom. Вона об’єднає наявні космічні потужності всіх 27 країн-членів для створення єдиного захищеного каналу комунікації.
Навіщо це потрібно?
Головна мета — зменшити залежність від іноземних провайдерів. Тепер уряди зможуть використовувати спільні супутники для конфіденційних завдань: військових операцій, роботи спецслужб та рятувальників.
Конкурент Starlink
Також єврокомісар з питань космосу оголосив про старт робіт над проєктом IRIS². Це майбутня європейська мережа, що складатиметься з близько 280 супутників.
• 2029 рік: очікуються перші послуги.
• 2030-ті: повне розгортання системи.
Раніше повідомлялося, що ЄС планує долучити до цієї програми й Україну.