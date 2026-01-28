ЄС запускає власну систему супутникового зв'язку

28 января 2026, 12:45

Європейський Союз дав старт програмі Govsatcom. Вона об’єднає наявні космічні потужності всіх 27 країн-членів для створення єдиного захищеного каналу комунікації.

Навіщо це потрібно?

Головна мета — зменшити залежність від іноземних провайдерів. Тепер уряди зможуть використовувати спільні супутники для конфіденційних завдань: військових операцій, роботи спецслужб та рятувальників.



Конкурент Starlink

Також єврокомісар з питань космосу оголосив про старт робіт над проєктом IRIS². Це майбутня європейська мережа, що складатиметься з близько 280 супутників.

• 2029 рік: очікуються перші послуги.

• 2030-ті: повне розгортання системи.



Раніше повідомлялося, що ЄС планує долучити до цієї програми й Україну.