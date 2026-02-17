Як розблокувати арешт рахунку за порушення військового обліку

17 февраля 2026, 9:45

Якщо Державна виконавча служба заблокувала ваш банківський рахунок через порушення військового обліку, у вас є два основні шляхи для розблокування.

З’ясуйте причину арешту

– Якщо банк не надсилав повідомлення про блокування — зверніться до відповідних органів.

– Важливо зрозуміти, чому вас внесли до списків осіб, що ухиляються від мобілізації, — інколи трапляються помилки.



Дії залежно від ситуації

• Якщо арешт необґрунтований — подайте письмову заяву в банк із проханням зняти блокування та додайте документи на підтвердження (довідки, медичні документи чи рішення суду).

• Якщо арешт законний (через ухилення) — спочатку погасіть заборгованість, оновіть дані в додатку «Резерв+» та за потреби з’явіться до місцевого ТЦК та СП.