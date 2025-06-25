Нові штрафи за ПДР у Європі: що чекає на водіїв

ЄС активніше обмінюється інформацією між країнами. За порушення в одній країні штраф можуть стягнути в іншій.
Чехія
— Телефон у руках: до 10 000 крон
— Алкоголь: до 25 000 крон і втрата прав
— Проїзд на червоне: до 25 000 крон + мінус 6 балів
Польща
— Без документів: 1000 злотих
— Перевищення швидкості: до 2500 злотих
— Алкоголь: до 50 000 злотих, конфіскація авто
Німеччина
— Телефон за кермом: 100–150 євро + 1 пункт
— Перевищення швидкості: у місті — до 800 євро, за містом — до 700
— Алкоголь: від 500 до 1500 євро + заборона керування
Італія (з 2024–2025)
— Телефон за кермом: до 1400 євро
— Перевищення швидкості: до 880 євро
— Алкоголь: до 6000 євро, арешт, втрата прав