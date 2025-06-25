Нові штрафи за ПДР у Європі: що чекає на водіїв

25 июня 2025, 9:45

ЄС активніше обмінюється інформацією між країнами. За порушення в одній країні штраф можуть стягнути в іншій.

Чехія

— Телефон у руках: до 10 000 крон

— Алкоголь: до 25 000 крон і втрата прав

— Проїзд на червоне: до 25 000 крон + мінус 6 балів



Польща

— Без документів: 1000 злотих

— Перевищення швидкості: до 2500 злотих

— Алкоголь: до 50 000 злотих, конфіскація авто



Німеччина

— Телефон за кермом: 100–150 євро + 1 пункт

— Перевищення швидкості: у місті — до 800 євро, за містом — до 700

— Алкоголь: від 500 до 1500 євро + заборона керування



Італія (з 2024–2025)

— Телефон за кермом: до 1400 євро

— Перевищення швидкості: до 880 євро

— Алкоголь: до 6000 євро, арешт, втрата прав

