Європарламент ухвалив нові правила безвізу: що це означає для України

9 октября 2025, 14:45

7 жовтня Європарламент проголосував за оновлення механізму призупинення безвізового режиму з країнами-партнерами (518 — “за”).

Це не скасування безвізу, але тепер ЄС зможе швидше реагувати, якщо з’являться ризики чи порушення.

Що змінилося

ЄК зможе призупинити безвіз не лише через міграційні порушення, а й через:

гібридні загрози чи маніпуляції мігрантами,

"золоті паспорти" (громадянство за інвестиції),

порушення прав людини чи міжнародного права,

відмову співпрацювати з ЄС у міграційній сфері.

Вводяться чіткі пороги: якщо кількість відмов у в’їзді, перевищень терміну перебування чи заяв на притулок зросте на 30% — це сигнал для перевірки.

ЄС зможе призупиняти безвіз вибірково — не для всіх громадян, а для конкретних категорій, наприклад, для чиновників, причетних до порушень.



Для України

Безвіз лишається, але стає “умовною довірою”.

ЄС чекає стабільності, дотримання прав людини, контролю міграції та прозорого врядування.



Для більшості українців нічого не змінюється, але якщо з’являться серйозні проблеми — Єврокомісія зможе призупинити режим швидше, ніж раніше.